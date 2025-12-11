0d 14. prosince platí Jnový jzdní řád vlaků na trati Most – Moldava

Na trati došlo ke změnám časových poloh z důvodu rozhodnutí Správy železnic neumožnit křižování s vlaky Osek – Most – Rakovník (dopravce Die Länderbahn – DLB) formou průjezdu jednoho z vlaků přes seřazovací nádraží v Mostě.
Fakticky to znamená, že naše vlaky budou muset vždy zastavit v místě mezi zastávkami Most a Most-Kopisty a vyčkat na průjezd protijedoucího vlaku DLB. Zastavení v tomto místě bude neveřejné, nástup a výstup cestujících bude během křižování zakázán. Poslední vlak 26807 z Moldavy do Mostu, který pojede až o 20 minut později, se pak bude s protijedoucím vlakem křižovat v Louce u Litvínova, kde bude nástup a výstup cestujících naopak povolen. MOldavská dráha nesouhlasila s tímto řešením a žádala Správu železnic o ponechání původních časových poloh. Připomínky však nebyly akceptovány.