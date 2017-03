Vedení autodromu Most jednalo s primátorem Mostu o protihlukové vyhlášce

Ve středu 15. března jednal primátor města Mostu Jan Paparega s předsedou představenstva společnosti AUTODROM MOST Josefem Zajíčkem. Tématem jednání byla vyhláška o regulaci hlučných činností, kterou na posledním zasedání schválilo mostecké zastupitelstvo.

Vyjádření společnosti Autodrom Most k jednání s primátorem Mostu

„Josef Zajíček v průběhu jednání sdělil, že přijatou obecně závaznou vyhlášku bere společnost AUTODROM MOST na vědomí, nicméně vyjádřil nesouhlas s jejím obsahem. Konkrétní důvody nesouhlasu budou městu ze strany autodromu sděleny v písemné formě co nejdříve. V návaznosti na platnost zmíněné vyhlášky se také dotazoval na podmínky žádostí o případné výjimky týkající se akcí, které by se měly uskutečnit během nedělí a státních svátků. Tato problematika byla projednána a zároveň byla ze strany města předána metodika, jak v těchto případech postupovat.

V otázce dalšího postupu autodromu ke zmíněné problematice byla konzultována možnost společného jednání zástupců společnosti AUTODROM MOST, města Most a dalších subjektů, jakým je např. Spolek Zdraví pro Most. Ze strany města Most bylo potvrzeno, že vedení města je připraveno se případného jednání zúčastnit.

K tomuto vyjádření města Mostu (viz výše) společnost AUTODROM MOST doplňuje následující. Ve věci předání konkrétních důvodů nesouhlasu s obsahem obecně závazné vyhlášky o regulaci hlučných činností sdělujeme, že tyto podklady budou ve formě odborných právních posudků, jejichž závěry vedou k oprávněné pochybnosti o relevanci obsahu zmíněné vyhlášky.

Své partnery, klienty a zákazníky zároveň ubezpečujeme, že všem svým smluvně uzavřeným závazkům dostojíme“.