V sobotu 29. 7. od 9 hodin proběhne na mosteckém golfovém hřišti druhý PRÁZDNINOVÝ TURNAJ, který je další příležitostí zahrát si standardní turnaj na 18 jamek a kvalifikovat se do Turnaje vítězů turnajů 2017. Mohlo by se zdát, že pátek 28. 7. zůstane plonkový, ale není to úplně pravda. Na večer je připraveno posezení s živou hudbou, jídlem a pitím. O zábavu se bude starat hudební skupina 3D. Začátek je plánován na 20 hodin.