Lednové jednání regionální tripartity na téma osobní údaje

Obecné nařízení na ochranu osobních údajů neboli GDPR se stalo jedním ze stěžejních témat lednového jednání Hospodářské a sociální rady Mostecka (HSRM).

Nařízení se dotkne prakticky každého, členy regionální tripartity nevyjímaje, protože jsou mezi nimi velké i malé firmy, obce i neziskové organizace. Jiří Mann, který se touto problematikou zabývá, přítomným prezentoval, co všechno s sebou evropské nařízení, které v členských státech EU začne platit už v květnu letošního roku, přináší a nač je třeba se připravit. Vysvětlil členům HSRM základní pojmy, ale také na konkrétních příkladech ukázal možná úskalí GDPR. Účastníci prezentace mají možnost navštívit speciální webovou stránku, na níž jsou umístěny důležité dokumenty, prezentace i legislativní předpisy vztahující se k problematice ochrany osobních údajů. V případě zájmu členů regionální tripartity o tuto problematiku, může být uspořádán i odborný seminář s podrobnějším výkladem k tématu.

Hospodářská rada udělala v lednu změnu v předsednictvu, na základě žádosti statutárního města Most byl ve funkci 1. místopředsedy HSRM z důvodu velké pracovní vytíženosti vystřídán primátor Mostu Jan Paparega radním města Vlastimilem Vozkou. Předsednictvo tuto žádost podpořilo a Vlastimil Vozka byl do funkce 1. místopředsedy HSRM zvolen až do konce volebního období předsednictva v roce 2019.

Řeč na lednovém jednání hospodářské rady přišla také na podpis Memoranda o partnerství a spolupráci při podpoře a rozvoji Podkrušnohorského technického muzea. Společně s těžebními společnostmi, Vysokou školou báňskou, městem Most, Ústeckým krajem byly mezi signatáři také Hospodářské rady Ústeckého kraje i Mostecka. HSRM navíc patří mezi zakladatele technického muzea, které dnes patří k nejnavštěvovanějším institucím svého druhu v regionu.