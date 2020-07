Výrobci se stále mohou hlásit do prestižní soutěže „Regionální potravina“

Ještě do 10. srpna se mohou zájemci z Ústeckého kraje hlásit se svými lokálními výrobky do prestižní soutěže Regionální potravina.

Letos došlo k několika změnám v metodice. Všechny příklady vyplněných žádostí jsou k dispozici pole jednotlivých kategorií výrobků na webu regionalnipotravina.cz. V případě zájmu o účast se výrobci mohou obracet na své krajské koordinátory, kteří budou nápomocni s přihlášením do soutěže. Za Ústecký region to je konkrétně Okresní agrární komora Most (regionalnipotravinauk@centrum.cz, telefonní číslo 602 741 110). Vloni se do soutěže přihlásilo v Ústeckém kraji 180 produktů od 44 výrobců.