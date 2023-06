Krajská zdravotní pokračuje v realizaci významných investičních akcí ve svých nemocnicích. S postupem prací v nemocnicích v Chomutově, Teplicích, Ústí nad Labem a Děčíně se seznámil hejtman Ústeckého kraje Jan Schiller.

„Dostavby nemocničních areálů v Chomutově, Ústí nad Labem a Děčíně jsou pro další rozvoj zdravotnictví v našem regionu velmi důležité. Ústecký kraj se na nich jako jediný akcionář Krajské zdravotní, a.s., významně finanční podílí, protože to nepochybně přinese ještě lepší zajištění dostupnosti kvalitní zdravotní péče. Velmi vítáme i rekonstrukci porodnice v teplické nemocnici, která přinese maminkám komfort odpovídající současným trendům,“ řekl Jan Schiller, hejtman Ústeckého kraje.

„Dostavba nemocnic a zkvalitnění zdravotní péče jsou pro vedení Krajské zdravotní prioritou. Jsem přesvědčen, že výsledek ocení pacienti i personál našich nemocnic. Probíhající výstavba se neobejde bez nezbytných omezení, proto děkuji zaměstnancům i pacientům za pochopení a trpělivost,“ uvedl Ondřej Štěrba, předseda představenstva Krajské zdravotní.

„Probíhající investiční akce umožní nabídnout pacientům péči a našim zaměstnancům prostředí odpovídající trendům medicíny 21. století. Děkuji všem, kdo se na naplnění tohoto nelehkého úkolu podílejí,“ zdůraznil Petr Malý, generální ředitel Krajské zdravotní.

Předmětem investičního záměru v areálu ústecké Masarykovy nemocnice je nový pavilon s operačními sály, odděleními JIP a standardními lůžkovými odděleními včetně umístění kardiochirurgie. V objektu je navrženo 12 nových operačních sálů, 54 lůžek pro intenzivní či intermediární péči, 70 standardních lůžek a 11 ambulancí. Nechybí nezbytné technické a administrativní zázemí včetně například nového centrálního dispečinku pro sanitáře. Nový pavilon bude sloužit zejména pro ústecké Kardiocentrum, dále pak pro Oddělení centrálních operačních sálů a sterilizace, Kliniku anesteziologie, perioperační a intenzivní medicíny a Oddělení hrudní chirurgie.

V děčínské nemocnici je předmětem investičního záměru nový objekt tvořící přístavbu ke stávajícímu pavilonu „E“. Jedná se o I. etapu dostavby děčínské nemocnice, jejíž součástí je demolice stávajících objektů, výstavba nového pavilonu Emergency, čtyř operačních sálů, centrální sterilizace, JIP a ARO. Dále modernizace energocentra – trafostanice včetně náhradního zdroje elektrické energie – a výstavba patrového objektu pro parkování osobních automobilů. Výstavba v děčínské nemocnici bude následně pokračovat ještě druhou fází, při které vznikne nový Pavilon péče o matku a dítě včetně hemodialyzačního střediska a nadzemního propojovacího koridoru.

V Nemocnici Chomutov vzniká nový pavilon s urgentním příjmem, centrální operační sály, centrální sterilizace, JIP, ARO a technické a administrativní zázemí, a to v návaznosti na stávající pavilon C. Novostavba je navržena jako samostatně stojící objekt, avšak s propojením na stávající pavilon C včetně nadzemního spojovacího koridoru na stávající pavilon D.

V teplické nemocnici pak probíhá modernizace gynekologicko-porodnického oddělení, porodnice a stanice šestinedělí. Tato investiční akce je vedle probíhajících staveb nových nemocničních pavilonů v Ústí nad Labem, Děčíně a Chomutově nejvýznamnější právě realizovanou rekonstrukcí stávajících prostor v nemocnicích KZ.

Dostavbu Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem za bezmála 1,4 miliardy korun společnost částečně financuje z dotačních zdrojů, a to konkrétně z 98. výzvy IROP částku 500 milionů korun, a také z finanční investiční podpory Ústeckého kraje. Pro zajištění vyrovnaného cash flow KZ využívá investiční úvěr od Komerční banky, a.s. Stejným způsobem je zajištěno financování dostavby nemocnic v Děčíně a Chomutově, kde dotace z evropských zdrojů činí shodně 150 milionů korun.