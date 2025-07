Festival Let It Roll u jezera Most si vyžádá dopravní opatření

Už 30. července odstartuje na jezeře Most Drum & bassový festival Let It Roll.

Dopravní podnik měst Mostu a Litvínova upozorňuje cestující, že z důvodu festivalu budou v lokalitě Jezera Most platit dopravní opatření na autobusových linkách 16 a 30.

Po dobu konání festivalu od 30. července do 4. srpna včetně, nebudou autobusové linky 16 a 30 zajíždět až do zastávky Jezero Most nad hlavní pláží – zastávka bude po uvedenou dobu přemístěna na účelovou komunikaci k okružní křižovatce směr Děkanský kostel (umístění náhradní zastávky viz plánek).

DOPRAVNÍ PODNIK měst Mostu a Litvínova bude pro organizátora festivalu zajišťovat mimořádnou kyvadlovou doprava pro účastníky festivalu, a to od nádraží v Mostě (linka 801) a z centrálního parkoviště u letiště Most (linka 800), jízdní řády naleznete na www.dpmost.cz.