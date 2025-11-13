Lampiónový průvod 16. listopadu na hrad Hněvín

Hrad Hněvín se zahalí do purpurové barvy a připomene Světový den předčasně narozených dětí. Při této příležitosti se 16. listopadu koná tradiční lampionový průvod – světýlková cesta naděje a sounáležitosti. Sraz je v 16.30 hodin u vodárny pod Hněvínem (doporučené parkování) a společně se pak s lampiony půjde ke věži hradu Hněvín, která bude tento večer svítit purpurově.Program na Hněvíně: Vystoupení dětí ze Základní umělecké školy Most pod vedením Terezy Bláhové, taneční vystoupení dětské skupiny The F.A.C.T. pod vedením Julie Koťátkové, drobné občerstvení a teplý čaj, možnost zakoupit si lampion přímo na místě. Kdo chce, může přinést sladkou či slanou dobrotu na společný stůl.