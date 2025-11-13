Lampiónový průvod 16. listopadu na hrad Hněvín

Od
redakce HL
-
0
35

Hrad Hněvín se zahalí do purpurové barvy a připomene Světový den předčasně narozených dětí.  Při této příležitosti se 16. listopadu koná tradiční lampionový průvod – světýlková cesta naděje a sounáležitosti. Sraz je  v 16.30 hodin u vodárny pod Hněvínem (doporučené parkování) a společně se pak s lampiony půjde ke věži hradu Hněvín, která bude tento večer svítit purpurově.Program na Hněvíně: Vystoupení dětí ze Základní umělecké školy Most pod vedením Terezy Bláhové, taneční vystoupení dětské skupiny The F.A.C.T. pod vedením Julie Koťátkové, drobné občerstvení a teplý čaj, možnost zakoupit si lampion přímo na místě. Kdo chce, může přinést sladkou či slanou dobrotu na společný stůl.

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Please enter your name here
Please enter your comment!