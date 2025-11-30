Poslední listopadový pátek předaly starostka města Kamila Bláhová, zástupkyně litvínovského Patchwork klubu Hana Fejfar a pracovnice propagace Dáša Wohanková Veselé polštářky do FN Motol Praha Kliniky dětské hematologie a onkologie transplantační jednotky.
Veselé polštářky pro dětské pacienty byly vytvořeny ženami z Litvínova i okolí. V rámci Svatomichaelské slavnosti bylo všech 55 polštářků vystaveno v zámku Valdštejnů a požehnal jim i litvínovský farář.
Kromě předání polštářků byly dámy z Litvínova zapojeny také do milé akce – zdobení perníčků, které připravili psycholožka Marie Choniawková a Pavel Moulis a další členové spolku Donor.