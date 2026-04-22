Školáci zjišťovali, jak funguje třídění odpadu poté, co opustí naše domácnosti

Na tuto otázku hledali Žáci 7. Základní školy v Mostě se vydali na exkurzi do místního sběrného dvora. Zjišťovali, jak funguje třídění odpadu poté, co opustí naše domácnosti.
Děti sběrným dvorem provedl ředitel Technických služeb města Mostu Michal Hartman. Dětem přiblížil celý proces – od správného třídění odpadu až po jeho další zpracování a recyklaci. Žáci se dozvěděli, kam jednotlivé druhy odpadu putují a proč je důležité chovat se k životnímu prostředí zodpovědně.
Velkým zážitkem byla také praktická část exkurze. Děti si mohly zblízka prohlédnout techniku používanou při svozu odpadu, největší pozornost pak přitáhl popelářský vůz, u kterého si někteří žáci vyzkoušeli jeho ovládání. Exkurze tak propojila teorii s praxí a přinesla dětem řadu nových poznatků o fungování odpadového hospodářství.