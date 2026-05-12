V pátek 15. května od 18 do 22 hodin se uskuteční již 22. ročník Muzejní noci v Oblastním muzeu v Teplicích.
Muzejní noc nabídne návštěvníkům jedinečnou příležitost projít si všechna oddělení muzea formou zážitkové trasy, která propojuje přírodu, historii i zákulisí muzejní práce.
Během večera se stanete badateli, objeviteli i detektivy – na jednotlivých stanovištích si vyzkoušíte práci odborníků, odhalíte tajemství exponátů i starých knih a nahlédnete do péče o sbírkové předměty.
Program začíná v přírodovědném oddělení, kde se podíváte mikroskopem na svět, který běžně nevidíme. Pokračuje historickou expozicí plnou hádanek a příběhů, zavede vás do krásného Rokokového sálu, kde si vyzkoušíte čtení novogotického písma.
V lékárně odhalíte, jak se restaurují historické předměty, a v románské expozici se přenesete do nejhlubší minulosti s archeology.
Po absolvování stanovišť vás čeká příjemné zakončení s občerstvením z Oliverovy kavárny.
Večer doplní živá hudba v podání eMZet duo a divadelní vstupy Divadelní společnosti Panoptikum Maxe Fische.
Muzejní noc je určena dětem i dospělým – každému, kdo chce muzeum zažít jinak než obvykle.
Časové vstupenky jsou již v prodeji na recepci muzea nebo v e-shopu: https://zamek-teplice.cz/ticket.aspx#/50