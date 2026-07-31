Správa mosteckého kostela zpřístupní mimořádně zdarma dva prohlídkové okruhy

V neděli 30. srpna a 27. září bude do Kostela Nanebevzetí Panny Marie v Mostě vstup na vybrané prohlídkové okruhy zdarma. Bezplatnou vstupenku si již můžete zakoupit v online prodeji. Kapacita jednotlivých prohlídek je omezená! V těchto mimořádných dnech budou zdarma zpřístupněny návštěvnické okruhy I. Kostel a II. Věž.
Prohlídkový okruh I. obsahuje promítání filmu o přesunu kostela v roce 1975 (film trvá cca 15 minut). Návštěvníci poté mohou vyslechnout výklad o historii kostela a prohlédnout si loď kostela také samostatně. Při této příležitosti lze vystoupat i na ochoz empory, kde je prohlídka rozšířena o expozici původních zrestaurovaných vitrají. Kostel je jedním z mála památkových objektů, kde si návštěvníci mohou původní vitraje prohlédnout skutečně zblízka, protože jsou vystaveny jako součást expozice.
Při prohlídce II., kdy bude k vidění věž kostela, návštěvníci zdolají 197 schodů. Tento výstup na vlastní nebezpečí. Děti do 15 let mohou na věž vystoupit pouze v doprovodu dospělé osoby.