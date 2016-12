Problémy v průmyslové zóně Joseph se budou řešit

V rozvojové zóně bude město pokračovat s budováním sítí tak, aby sem mohli přicházet noví investoři. Vedení města slibuje, že v příštím roce by se měly vyřešit vleklé problémy nejen se sítěmi, ale i s vodou, což jsou jediné překážky v rozvoji pracovních příležitostí v Josephu.

V současné době působí v Rozvojové zóně Joseph tito investoři: Nemak Czech Republic s.r.o., STARCAM s.r.o., AFSI Europe s.r.o., RAI MOST s.r.o., Yankee Candle s.r.o. Pozemek v zóně zakoupili a svůj investiční záměr připravují: AccuMetal s.r.o., Feintool Sytem Parts Most s.r.o. S dalšími investory o jejich umístění město jedná.

Rozpočet na rok 2017 počítá s nemalými investicemi v rozvojové zóně Joseph. Město tu chce vyřešit hned několik zádrhelů, kvůli kterým sem nemohou přicházet noví zájemci. V letošním roce se například v části zóny buduje páteřní komunikace. „Tato stavba by měla být ukončena v příštím roce,“ konstatoval náměstek primátora Marek Hrvol a doplnil: „Problém je v zóně s tím, že jsme zde prodali už některé pozemky a zavázali jsme se, že vybudujeme sítě, ať už komunikace či další. Akce, které nyní podnikáme, nejsou tedy jen pro nové investory, ale i pro ty, co tu jsou krátce.“ Komunikace je jednou z klíčových věcí, která umožní přístup k dalším pozemkům v zóně. Přístupu do zóny Joseph pomohlo také otevření nového přemostění přes Velemyšleves. „Dalším problémem v zóně je voda. Jednak pitná, ale také užitková a dešťová. Pro rozšíření kapacity užitkové vody plánujeme vybudování retenční nádrže a požádali jsme v souvislosti s tím už i o dotaci,“ vyjmenoval další plánovanou akci v zóně náměstek. Rozšířit by se měla i kapacita pro pitnou vodu. Město vyjednalo podmínky se Severočeskými vodovody a kanalizacemi (informovali jsme podrobně v minulém čísle). Město zakoupí nové čerpadlo, které by mělo vodovod s pitnou vodou zkapacitnit. „Zájem nových investorů je stále enormní. My se proto snažíme vytvořit podmínky takové, abychom je mohli v zóně umisťovat. Věříme, že se veškeré komplikace podaří vyřešit už začátkem příštího roku,“ věří náměstek Marek Hrvol.