Absolutními vítězi v triatlonu se stali Hradil a Cibulková

U jezera Most se uskutečnil třetí ročník závodu Triatlon Most, čtvrtý letošní závod Českého poháru v dlouhém triatlonu. Skládal se z cyklistické části o délce 90 km, běžecké části o délce 21 km a plaveckého okruhu dlouhého 1, 9 km. Událost přilákala k jezeru mnoho sportovních příznivců, účastí ji podpořil také hejtman Ústeckého kraje Jan Schiller.

Po dvou úspěšných ročnících se stal Triatlon Most v letošním roce součástí Českého poháru. Od mosteckého jezera Matylda, kde proběhly uplynulé dva ročníky, se závod přesunul k jezeru Most. Závodníky na něm čekalo 1900 metrů plavání ve dvou okruzích. Cyklistická část o délce 90 km se jela na plně uzavřené trati po okresních cestách s kvalitním asfaltovým povrchem s převýšením 507 metrů. Běh o délce 21 km byl rozdělen do tří okruhů s asfaltovým povrchem. Součástí sportovní akce byly také dětské závody.

Absolutním vítězem mezi muži se s celkovým časem 4:08:22 stal Pavel Hradil. Mezi ženami se absolutní vítězkou stala Markéta Cibulková s časem 4:57:18. Medaile vítězným sportovcům předal hejtman Ústeckého kraje Jan Schiller.