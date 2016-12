Advent je i čas podvodů

Předvánoční čas nahrává také zlodějům a podvodníkům. Velitel Městské policie Litvínov Zdeněk Urban proto varuje zejména seniory, aby byli opatrní a ve sváteční čas zbytečně nepřišli o peníze.

„Je tu stále problém ‚šmejdů‘. Seniory na nepoctivé prodejce upozorňujeme, preventistka zařazuje ‚šmejdy‘ do svého programu. Vysvětluje seniorům, proč je nabídky prodejců lepší odmítnout. Nakonec se ale najde vždy někdo, kdo je ochotný na prodejní akce přijít a nechat se nachytat. Podobná akce se v Litvínově konala minulý týden. Strážníci byli na místě, já jsem osobně mluvil s některými seniory a znovu jim připomínal všechno, co o prodejních akcích už slyšeli. Na místo se dostavili také kontroloři ČOI. Bylo ale překvapivé, kolik seniorů bylo opět ochotno naletět na předražené nabídky prodejců,“ říká Zdeněk Urban. V předvánočním čase se v Litvínově objevili také zloději, kteří se soustředí především na seniory. „Je to případ podvodnice, která se pohybuje po Litvínově s malým dítětem. Máme o ní informace od svědků, ale zatím nebyla přistižena při činu a ani kamerovým systémem nebyla zaznamenána. Žena s dítětem oslovuje hlavně seniory, žádá je o rozměnění bankovek. Jakmile senior vytáhne peněženku, aby mladé mamince pomohl, rozehraje podvodnice své představení. Zapojí dítě a vyvolá zmatek, na jehož konci je senior s vykradenou peněženkou,“ popsal praktiky podvodnice Zdeněk Urban. Strážníci se v předvánočním čase také více věnují zlodějům v obchodech. „Těch vždy v prosinci přibývá. V poslední době se také množí stížnosti na obtěžování v obchodech neodbytnými lidmi, kteří nabízí různé předměty ke koupi v rámci charitativních sbírek,“ doplnil Zdeněk Urban. Poslední případ je z Kauflandu, kde žena nabízela lidem, že jim bude věštit osud z dlaně. Počínala si při tom ale tak, že zejména starší zákazníci se cítili být obtěžováni.