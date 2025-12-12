Adventní koncert České televize poprvé zazní z Mostu

Adventní koncerty České televize, které se dosud vysílaly z Prahy, poprvé vyrazí na významná místa mimo hlavní město. Jeden ze čtyř živých koncertů odvysílá ČT1 14. prosince z mosteckého kostela Nanebevzetí panny Marie. Koncert je neveřejný, ale bude ho možné sledovat jen u televizní obrazovky.
„Z kapacitních a organizačních důvodů je koncert 14. prosince konán jako neveřejná akce, určená pouze pro zástupce charity, složky Integrovaného záchranného systému a zástupce zdravotnických organizací,“ říká kastelánka Kostela Nanebevzetí Panny Marie v Mostě Zuzana Klimplová a dodává: „V Mostě bude sbírka určena pro organizaci Pomocné tlapky, o.p.s. Jedná se o českou neziskovou organizaci, která se zaměřuje především na výcvik asistenčních psů pro zdravotně postižené lidi, a také provozuje canisterapii.
První zastávkou charitativního koncertu byl kostel sv. Markéty v Jaroměřicích nad Rokytnou. Druhý se odehrál v katedrále Nanebevzetí Panny Marie v Opavě a třetím hostitelským místem bude právě Kostel Nanebevzetí Panny Marie v Mostě. Poslední živý přenos se odehraje v bazilice Nanebevzetí Panny Marie na pražském Strahově. Patrony jednotlivých koncertů jsou tradičně oblíbené osobnosti České televize, konkrétně Michal Žák, Vladimír Kořen, Martin Písařík a Lucie Výborná. Moderátory letošního ročníku jsou Ester Janečková, Petr Hradil a Jan Potměšil.
Diváci mohou vybrané neziskové organizace podpořit zasláním dárcovské SMS ve tvaru DMS ADVENT 30, DMS ADVENT 60, DMS ADVENT 90, DMS ADVENT 190, DMS ADVENT 290 nebo DMS ADVENT 490 na číslo 87 777. Další možností je převod na transparentní účet Adventních koncertů ČT (692 692 692/0800) nebo prostřednictvím QR kódu. Darovat on-line je možné na portálu www.darujspravne.cz a v průběhu koncertu také prostřednictvím call centra.