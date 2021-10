Agresora chytili v tramvaji

V bytovém domě na Mostecku neznámý muž rozbil vchodové dveře. Hlídka městské policie na místě bylo zjistila, že se muž domáhal vstupu do vchodu a následně do bytu svého příbuzného, u kterého dříve přespával, než nastoupil do výkonu trestu. Ten mu ale vstup do domu ani bytu umožnit nechtěl. Proto poškodil vchodové dveře. Příbuzný mu poté vydal jeho osobní věci, které si uložil do odpadkového pytle, a muž z místa odešel.

Svědkové následně strážníkům předali popis a uvedli směr pohybu podezřelého muže. Zanedlouho jej vypátrali, když nesl pytel na odpadky přes rameno a zrovna nastupoval do tramvaje mířící do centra města. Strážníci zastavili tramvaj a vyzvali muže, aby z tramvaje vystoupil, což uposlechl. Muže strážníci následně předvedli na místo činu, kde ho předali se všemi poznatky do rukou Policie ČR.