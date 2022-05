Akce čisté vlasy

Poslední den minulého týdne mostečtí policisté předali sdělení podezření 32letému muži ze spáchání trestného činu krádež. Ten navštívil v pozdních odpoledních hodinách jeden z místních supermarketů. Využil nestřeženého okamžiku a při nákupu měl do svého zavazadla uschovat 7 kusů šampónů za částku 645 korun. Mostečan platit zřejmě nehodlal, protože byl před prodejnou zadržen pracovníkem ostrahy i s odcizeným zbožím. Od činu ho neodradila ani skutečnost, že v minulosti byl několikrát potrestán za majetkové delikty, za které pobýval i ve vězení. Přivolaní strážci zákona doprovodili muže do policejní cely. Ve věci je vedeno zkrácené přípravné řízení. Za opakovanou krádež se může v případě odsouzení do věznice vrátit na další tři roky.