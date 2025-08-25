Akrobati na lyžích se sjeli na Matyldě

Areál Jumpark na Matyldě hostí sportovní kemp akrobatického lyžování. Účastníci se zde pod vedením zkušených trenérů učí i zdokonalují v atraktivní sportovní disciplíně, která spojuje lyžování s akrobatickými prvky.
Kempu se účastní devět sportovců, které vedou dva trenéři. Zúčastnit se mohl každý, kdo měl zájem vyzkoušet si akrobatické skoky a získat nové zkušenosti. Tréninky probíhají přímo v areálu Jumparku, který je díky své infrastruktuře ideálním místem pro tento druh sportu.
Součástí kempu je také příprava na nadcházející závody akrobatického lyžování. Ty se uskuteční na stejném místě 30. a 31. srpna, vždy od 9 hodin. Diváci se tak mohou těšit na zajímavou podívanou a výkony jak začínajících, tak zkušenějších sportovců.