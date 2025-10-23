Ambulance bolesti v mostecké nemocnici je uzavřena do odvolání

Ambulance bolesti v mostecké nemocnici je z důvodu pracovní neschopnosti ošetřujícího lékaře uzavřena pro příchozí pacienty až do odvolání. Provoz bude dočasně zajištěn na dálku. Na ambulanci bude přítomna sestra 2× týdně – vždy v pondělí a ve středu od 9:00 do 13:00 hodin. V uvedených časech sestra vyřídí co nejvíce vašich požadavků, recepty budou vystavovány lékařem online, můžete volat na známé telefonní číslo ambulance.
Telefonní linka je pouze jedna a může být dočasně přetížená.
Tel.: +420 476 172 265
Mimo výše uvedené dny a hodiny se dovolat nelze