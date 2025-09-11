Anketa Krušnohorská NEJ zná své vítěze

Soutěž oceňující nejzajímavější turistické projekty na české i saské straně Krušných hor Krušnohorská NEJ má za sebou sedmý ročník. Sdružení SPO-NA, tradiční vyhlašovatel soutěže, vybralo finálovou jedenáctku, do níž postoupilo šest českých a pět saských projektů. Soutěž se uskutečnila pod záštitou hejtmana Ústeckého kraje Richarda Brabce.
Českým vítězem se stal Podkrušnohorský zoopark Chomutov s projektem Přírodní promenáda, který proměnil nejrušnější trasu v relaxační zónu. Spolu s vítězem byly prezentovány i další nominované atraktivity – Kludského salónní vůz v Jirkově, Včely do školky Litvínov, Pohádková Lesná, Útulny pro turisty a projekt DoKrajin Kovářská.
Saským vítězem se stal projekt Skulpturenpfad – Sochařská stezka v Pobershau, připomínající tvorbu řezbáře Gottfrieda Reichela. Mezi další nominace patřily Česko-německá horská show, Erzgebirgische Lieder Tour, Literatura v Krušnohoří a Česko-německý tábor na horských loukách.
Vítězové na obou stranách získali tradiční ocenění – vílu Krušných hor Maribylu, symbol nejúspěšnějších turistických atraktivit regionu. Další významnou cenou je i celoroční propagace obou vítězů v rámci česko-německé spolupráce.