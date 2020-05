Anketa o Krušnohorské NEJ! je prodloužen do konce května

Termín, do kdy může veřejnost podávat nominace do ankety Krušnohorská NEJ, byl prodloužen z původního 31. března do 31. května. Pokud znáte projekt v oblasti cestovního ruchu, který byl novinkou v loňském roce v Krušných horách, pak svého favorita nominujte, čas máte do konce května.

Letos se jedná o první ročník ankety navazující na úspěšný ročník nultý, v němž mělo své želízko v ohni i město Most. Do nultého ročníku ankety nominovalo malované video o Mostě, které bylo velmi úspěšné ve virálním světě a promítalo se i na Mezinárodním festivalu filmů s cestovatelskou tematikou Tourfilm v Karlových Varech. Letos město nominovalo jako turistickou novinku roku 2019 FUNpark, 3D bludiště s vyhlídkovou věží z mosteckého vrchu Šibeník.

Nominovat můžete akci, zážitek, nově otevřenou restauraci, ubytování nebo třeba propagační materiál, nový časopis o cestování, aplikaci, webové stránky, prostě cokoliv, co podporuje cestovní ruch v regionu. Podmínkou je, aby se jednalo o novinku z roku 2019, která je z oblasti Mostecka, Chomutovska, Litvínovska, Bílinska, Teplicka nebo horské části Krušných hor. Všechny nominované produkty budou zveřejněny na internetu, aby z nich potom veřejnost vybrala ten nejlepší. Nominace posílejte na mail info@krusne-hory.org a označte je Krušnohorská NEJ.

Projekt je podporován Destinační agenturou Krušné hory, Okresní hospodářskou komorou Most, Hospodářskou a sociální radou Mostecka a Euroregionem Krušnohoří.