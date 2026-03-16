Anna K. představí 25. března v litvínovské Citadele speciální turné

Zpěvačka Anna K. vyráží na speciální koncertní turné s názvem „Vždycky se budeme znát“, kterým oslaví 10 let od vydání své nejstreamovanější skladby. Jednou ze zastávek bude 25. března Citadela.
Turné nabídne průřez celou kariérou – zazní největší hity i skladby, které tvoří silný osobní soundtrack mnoha posluchačů. Koncerty budou laděné komorněji, s důrazem na autentickou atmosféru a blízký kontakt s publikem. Nový stage design od Tomáše Karbana dodá večerům vizuální hloubku a výjimečný charakter. Koncert začíná v 19 hodin, vstupenky za 790 Kč zakoupíte v pokladně Citadely nebo v síti Ticketportal, s možností rezervace on-line nebo na tel. čísle 476 111 487.