Aplikace Záchranka a Horská služba ČR spojily své síly při záchraně raněného na horách

Na horách bude díky aplikaci Záchranka bezpečněji. Až doposud aplikace kontaktovala na horách pouze zdravotnickou záchrannou službu, ta pak musela sdělovat polohu a charakter události horské službě. Tento postup se nově podařilo zkrátit na jediné stisknutí tlačítka. Pokud se budete nacházet na horách, aplikace Záchranka to podle GPS signálu sama rozezná, a nejen že po zmáčknutí nouzového tlačítka odešle signál zdravotnické záchranné službě, ale také horské službě, která je místu nehody nejblíž.

Aplikace Záchranka funguje téměř dva roky a za tak krátkou dobu se jí podařilo dosáhnout výrazných úspěchů; ve svých chytrých telefonech ji má více než půl milionu uživatelů, na základě volání z aplikace vyjížděla ZZS k 1500 případům, přes aplikaci volá o pomoc zhruba 40 lidí každý den, při použití aplikace se podařilo zkrátit dojezdové časy záchranářů.

„I přes tyto úspěchy se snažíme aplikaci neustále vylepšovat, k druhým narozeninám jsme si tak nadělili spolupráci s horskou službou a také nové funkcionality, při vývoji novinek vycházíme ze zpětné vazby odborníků – tedy záchranářů, ale i uživatelů,“ říká Filip Maleňák, autor aplikace Záchranka.

Oficiální aplikace zdravotnické záchranné služby – Záchranka – se tak stává i oficiální aplikací Horské služby České republiky. Nyní při stisknutí nouzového tlačítka v případě, že se člověk nachází na horách, dochází k odeslání nouzové zprávy s přesnou GPS polohou, stavem baterie a zdravotními informacemi, kontakty na osoby blízké a dalšími údaji, jak na zdravotnickou záchrannou službu příslušného kraje, tak všem členům horské služby v dané oblasti. Následně dochází vždy k vytočení linky 155, kde operátoři koordinují celou záchrannou akci. V případě, kdy je součinnost obou záchranných složek potřebná, mají tak obě složky současně k dispozici kompletní identifikaci volajícího. Přeposílaní informací či zdlouhavé vysvětlování situace se tak díky spojení aplikace Záchranka a aplikace Horská služba zjednodušilo.

Se spojením aplikací ale zároveň nedošlo ke ztrátě možnosti kontaktovat pouze HS, jak byli uživatelé zvyklí právě z aplikace Horská služba. Samostatné tlačítko pro přímé kontaktování HS je v aplikaci Záchranka zachováno. Uživatel se tak dovolá na linku 1210 a současně odešle nouzovou zprávu přímo HS. Tuto funkcionalitu můžou lidé v nouzi použít např. v případě, že se ztratí na horách. V záložce „Lokátor“ pak nově uživatelé aplikace Záchranka najdou také kompletní přehled stanic horské služby. „Můžou si tak vyhledat jim nejbližší stanici, nebo si přečíst lyžařské desatero,“ dodává Maleňák.

Mezi další novinky patří i nové grafické rozhraní aplikace Záchranka – podoba se po dvou letech částečně změnila právě na základě zpětné vazby od uživatelů. Aplikace Záchranka má nyní světlý podklad, větší písmo a přehlednější ikony, změny se prováděly v duchu celé aplikace – tedy tak, aby jednoduše umožnily záchranu člověka v nouzi.

V minulém roce také Záchranka přinesla novinku pro neslyšící uživatele, kteří v případě neschopnosti hlasově komunikovat s operátorem linky 155 můžou svůj stav specifikovat pomocí jednoduchých ikon. Nově se tato možnost otevírá všem uživatelům, v případě, že jim jejich stav nedovolí mluvit, zmáčknou tlačítko „nemohu mluvit“ a budou komunikovat se záchranáři pomocí ikon.

Poslední novou funkcionalitou je zadání adresy trvalého bydliště do informací o uživateli aplikace, a to včetně čísla bytu či poschodí, ve kterém uživatel žije. Záchranáři tak nemusejí volajícího o pomoc, který operátorce řekne, že je doma, zdlouhavě hledat. Potřebu přidat adresu trvalého bydliště do osobního profilu uživatele aplikace Záchranka iniciovali sami záchranáři – často se totiž setkávali s tím, že pokud pacienti využili aplikaci Záchranka v budově, GPS nedokázala s přesností na metry určit, kde se raněný nachází.