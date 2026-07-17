Arcibiskup pokřtí sochu patrona Flájí

Záměrem autorky sochy bylo vytvořit současnou podobu sv. Jana Křtitele – nikoli kopii historické barokní sochy, ale moderní dílo, které symbolicky propojí zaniklé Fláje, přehradu, která obec zatopila a Teplice, které jsou dodnes zásobovány vodou z Flájí.
Socha byla plánována už na rok 2021, ale práce zdržela pandemie covidu i problémy s dodávkou vhodného pískovce. Když začalo vlastní tesání, ukázalo se, že kámen má vnitřní vady a neumožňuje věrně dokončit původní návrh.
Nakonec vznikly dvě sochy
Právě kvůli vlastnostem kamene padlo v roce 2023 neobvyklé rozhodnutí: první, pískovcová socha byla dokončena v podobě, kterou kámen umožnil, a byla 23. srpna 2023 osazena ve starých Flájích, několik desítek metrů od hráze přehrady. Druhá socha vznikla jinou technologií podle původního autorského modelu. Ten je vystaven v sakristii děkanského kostela sv. Jana Křtitele.
Socha v krajině bývalých Flájí hledí směrem k vodní nádrži. Připomíná tak nejen patrona obce, ale i zaniklý domov stovek obyvatel. Zajímavostí je, že projekt finančně podpořili jak potomci flájských rodáků žijících převážně v Německu, tak i Česko-německý fond budoucnosti.