Arcibiskup pokřtí sochu patrona Flájí

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redakce HL
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Pražský biskup slavnostně vysvětí novou sochu sv. Jana Křtitele, patrona Flájí a Teplic. Svěcení se uskuteční v pátek 4. září od 16.00 hodin na Flájích.
Autorkou sochy je Petra Wolfová. Dílo věnovaly Českojiřetínský spolek a Teplický spolek jako připomínku společné historie a duchovního dědictví tohoto výjimečného místa.
Svatý Jan Křtitel má v oblasti východního Krušnohoří mimořádné postavení. Je patronem historických Flájí i města Teplice, především díky spojení s vodou – Jan Křtitel je v křesťanské tradici spojován se křtem ve vodě a v Teplicích byl od středověku uctíván jako ochránce léčivých pramenů. Proto je mu zasvěcen hlavní teplický kostel a jeho sťatá hlava je dodnes součástí městského znaku.

 

Záměrem autorky sochy bylo vytvořit současnou podobu sv. Jana Křtitele – nikoli kopii historické barokní sochy, ale moderní dílo, které symbolicky propojí zaniklé Fláje, přehradu, která obec zatopila a Teplice, které jsou dodnes zásobovány vodou z Flájí.

Socha byla plánována už na rok 2021, ale práce zdržela pandemie covidu i problémy s dodávkou vhodného pískovce. Když začalo vlastní tesání, ukázalo se, že kámen má vnitřní vady a neumožňuje věrně dokončit původní návrh.

Nakonec vznikly dvě sochy

Právě kvůli vlastnostem kamene padlo v roce 2023 neobvyklé rozhodnutí: první, pískovcová socha byla dokončena v podobě, kterou kámen umožnil, a byla 23. srpna 2023 osazena ve starých Flájích, několik desítek metrů od hráze přehrady. Druhá socha vznikla jinou technologií podle původního autorského modelu. Ten je vystaven v sakristii děkanského kostela sv. Jana Křtitele.

Socha v krajině bývalých Flájí hledí směrem k vodní nádrži. Připomíná tak nejen patrona obce, ale i zaniklý domov stovek obyvatel. Zajímavostí je, že projekt finančně podpořili jak potomci flájských rodáků žijících převážně v Německu, tak i Česko-německý fond budoucnosti.

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