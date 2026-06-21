Areál Benediktu ožije 21. června Nadačním během ORLEN Unipetrol

Areál Benediktu ožije 21. června energií, sportem a hlavně pomocí těm, kteří to potřebují. Do Mostu se vrací Nadační běh ORLEN Unipetrol – Běž za snem, který spojuje radost z pohybu s podporou lidí se zdravotním hendikepem.
Čeká vás hlavní závod na 6 kilometrů, štafety 3 × 2 km, dětské běhy i odpoledne plné zábavy pro celou rodinu. Každý uběhnutý metr navíc pomůže dobré věci. Výtěžek ze startovného poputuje prostřednictvím organizace Cesta za snem lidem, kteří se ocitli v náročné životní situaci.
Akce nabídne také bohatý doprovodný program pro celou rodinu. Od 13:30 do 19:30 hodin se můžete těšit na malování na obličej, discgolf, lukostřelbu, taneční vystoupení, skákací hrad, běžecké trenažéry a nově také orientační závod v labyrintu pro děti i dospělé.