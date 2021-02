Asistenty uvidí Mostečané v ulicích i letos

V Mostě byl v tomto roce zahájen nový projekt, v rámci kterého je zaměstnáno 8 asistentů prevence kriminality na 21 měsíců do září roku 2023. Jejich úkolem je dohled nad dodržováním veřejného pořádku, prevence kriminality a sociálně patologických jevů v sociálně vyloučených lokalitách s cílem zvýšení pocitu bezpečí pro obyvatele těchto lokalit, návštěvníků centra i celého města Most.

V případě, že městská policie uspěje s žádostí o dotaci do Programu prevence kriminality na místní úrovni Ministerstva vnitra 2021, přibydou další 4 asistenti, a od června jich bude v ulicích města působit 12. Řada z nich je u městské policie zaměstnána třetím rokem.

„Během posledního roku se nám podařilo stabilizovat tým asistentů prevence kriminalit a zůstali nám ti nejspolehlivější zaměstnanci. Asistenti jsou nejvíce potřeba v letních měsících, kdy jsou lidé častěji venku. Pro městskou policii jsou velkým přínosem a jejich práce si cením já i strážníci,“ uvedl Jaroslav Hrvol, ředitel městské policie. Práci asistentů prevence kriminality oceňuje nejen vedení městské policie, ale také občané. To prokázal Průzkum pocitu bezpečí mosteckých občanů, který městská policie realizovala v prosinci 2020.

Více než polovina z 350 respondentů hodnotí přítomnost asistentů prevence kriminality v ulicích velmi pozitivně nebo spíše pozitivně. 42 % respondentů uvedlo, že se díky asistentům cítí na ulici bezpečněji. Pokračování projektů asistentů prevence kriminality si přejí téměř tři čtvrtiny respondentů.

Ještě výrazně pozitivněji pak hodnotili asistenty prevence respondenti, kteří uvedli, že žijí v jedné ze sociálně vyloučených lokalit. Že se cítí bezpečněji, když potkávají hlídky asistentů prevence kriminality, uvedlo 68 % z nich.

„Tím jsme si ověřili, že tyto projekty mají smysl, protože mají za cíl zvýšit pocit bezpečí zejména těch občanů, kteří žijí v problémových lokalitách. Větší pocit bezpečí díky asistentům mají také podle výsledků průzkumu senioři a ženy. Muži pak věří spíše technice – více oceňují kamerový systém, chválili vybavení operačního střediska nebo zásahového vozidla,“ doplnil Jaroslav Hrvol.

Respondenti dále v průzkumu uváděli, že by asistentů mělo být více, a měli by působit i v jiných lokalitách. Oceňovali jejich práci u škol a uváděli, že se méně bojí o své děti. Několik respondentů také uvedlo, že jim asistenti pomohli nebo je viděli pomáhat jiným občanům.

Běžná pochůzková činnost v problémových lokalitách

Hlavní náplní práce asistentů prevence kriminality je pochůzková činnost především v sociálně vyloučených lokalitách a jejich okolí. Na rozdíl od strážníků, kteří jsou represivní složka, působí asistenti preventivně. To znamená, že při zjištění drobných přestupků spíše upozorňují, v závažnějších případech volají na místo strážníky. Výhodou asistentů je dobrá místní znalost jak lokality, tak místních poměrů. Od toho se odvíjí nejen možnost cíleného působení na „známé“ problémové osoby či skupiny osob, ale též efektivita a úspěšnost při řešení – mediaci sporů. Výhodou jejich stálé přítomnosti v sociálně vyloučených lokalitách je přehled o dění v místě. Často tak zaznamenají zlepšení nebo zhoršení situace dřív, než by to zaregistrovala městská policie z evidence zásahů strážníků. Asistenti pravidelně předávají informace o situaci v lokalitách vedení městské policie, ale také dalším organizacím.

Vzdělávání a příprava asistentů na pomoc občanům

U asistentů prevence kriminality Městské policie Most je kladen důraz na školení a vzdělávání, aby věděli, jak postupovat v různých krizových situacích. Mají pravidelná školení poskytování první pomoci, kurzy sebeobrany, instruktáž ke sběru a likvidaci injekčních stříkaček nebo cvičení komunikace s veřejností a spolupráce se strážníky městské policie. Základní kompetencí asistentů je tzv. místní znalost – ulic a čísel popisných. Umí proto účinně a co nejrychleji přivolat pomoc. V roce 2020 přímo poskytli první pomoc ve 20 případech, ve dvou případech se jednalo o záchranu života. Sebrali více než tisíc injekčních stříkaček. Lidé se na ně obracejí s nejrůznějšími žádostmi o radu, a to dospělí, děti i senioři. V poslední době se ptají zejména na aktuálně platná nařízení vlády, úřední hodiny úřadů, sídla různých institucí nebo kam se mají obrátit s žádostí o pomoc.

Pomoc při dohlížení na dodržování opatření proti šíření onemocnění COVID-19

V roce 2020 se stala nedílnou součástí práce asistentů prevence kriminality pomoc strážníkům při dohlížení na dodržování opatření proti šíření nemoci COVID-19. Odhadem 120 zásahů denně souvisejících s vládním nařízením řešili asistenti v době nouzového stavu, kdy bylo povinné nošení roušek na veřejnosti a omezený volný pohyb osob a shlukování. Velkou pomocí strážníkům byli také při dohlížení u úřadů, které měly omezené úřední hodiny, a shlukovalo se zde velké množství lidí.