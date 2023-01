WorldSBK 2023: do 15. ledna 25% sleva na kemp!

V rámci kulturně-sportovního festivalu The MOST fest bude připraven nový kemp u jezera Most, který bude sloužit primárně pro návštěvníky WorldSBK Czech Round(28-30/07/23). Na ubytování v kempu nyní nabízí Autodrom Most akční slevu -25 %, tak neváhejte! https://www.themostfest.cz/kempy-parkovani/