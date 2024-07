Autodrom Most hostí od 2. do 4. srpna závody Racing Journal Speed Fest. Na pátek 2.8. večer připravuje organizátor kvíz s tématem F1 a motorsportu o věcné CENY, protkaný dalším zábavným programem. Kvíz je otevřen všem ZDARMA a týmy o 2-5 hráčích se mohou registrovat na: krafek@autodrom-most.cz. Do e-mailu uveďte název týmu a počet hráčů. Kapacita je omezená, takže doporučujeme s registrací neváhat.