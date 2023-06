Autodrom Most zve 27. června na JÍZDY PRO VEŘEJNOST CLASSIC

Pro všechny milovníky youngtimerů a klasických aut připravil Autodrom Most 27. června podvečerní jízdy od 18 do 20 hodin na závodní dráze, které navazují na podzimní automobilový festival The Most CLASSIC 7. říjnaA. Jízdy jsou určené pro youngtimery a veterány s rokem výroby do 1993. V době 48 hodin před testovacím dnem již nebude možné kupón zakoupit v předprodeji. V den jízd lze koupit kupón v omezeném množství na místě, tedy u pracovníků autodromu ve startovní věži. REGISTRACE ZDE: https://shop.autodrom-most.cz/volna-jizda-classic-27…/…