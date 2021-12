Autodrom nabízí bonusové Vánoce – čtyři exkluzivní balíčky a slevy pro nejrychlejší

Daruj svým nejbližším nezapomenutelný zážitek na mosteckém autodromu. Každý týden nová sleva %!!! Ale pozor! Musíš být rychlý – čím dříve nakoupíš, tím větší máš slevu!

Nabídka vánočních balíčků s akční 5% slevou – platí do pondělního rána 20. prosince, kdy zároveň i termín posledního odeslání balíčků.

Aby veškeré balíčky bezpečně a včas doputovaly poštou až k vám domů, poslední objednávky budou odeslány 19.12.2021 (objednávky k tomuto datu přijaty a uhrazeny). Pozor při platbě převodem trvá zaúčtování až 3 dny. Autodrom proto doporučuje využít platbu kartou online či dobírkou. Po tomto termínu bude možné již koupit jen elektronický poukaz (doručení e-mailem) a balíčky již nebudou rozesílány.

BEZPEČNOST – Staň se lepším řidičem – Univerzální poukaz na kurzy bezpečné jízdy + dárek navíc: sněhové řetězy.

Záleží Vám na bezpečí Vašich blízkých a chcete, aby neustále zdokonalovali svoje řidičské schopnosti? Právě pro Vás je určen vánoční balíček, který obsahuje univerzální poukaz na některý z kurzů mosteckého polygonu (Kurz bezpečné jízdy, Kurz bezpečné jízdy úroveň 2, Kurz pro řidiče FUN, Kurz pro řidiče FOR TEEN, Kurz pro řidiče FOR LADIES) a jednorázové sněhové řetězy.

ADRENALIN – Na okruh s OC Race – Zážitek na míru pro milovníky adrenalinu + dárek navíc: závodnická kukla.

Vánoční balíček určený pro všechny milovníky adrenalinu a originálních zážitků. Jízda na okruhu s opravdovým závodním autem, a to buď jako taxijízda na místě spolujezdce a s profesionálem za volantem, nebo samotné řízení na vlastní kůži.

FANOUŠEK – Oslavy 30. výročí Czech Truck Prix -VIP vstupenka & track walk + dárek navíc: oficiální tričko 30 let CTP.

Limitovaná vánoční edice Autodromu Most pro fanoušky závodních trucků! V roce 2022 to bude právě třicet let, co se v Mostě pravidelně jezdí Mistrovství Evropy okruhových tahačů. Chystáme velkolepé oslavy a každý opravdový fanoušek tak určitě ocení, když si je bude moct naplno vychutnat s VIP vstupenkou, která zahrnuje track walk, a jako dárek navíc ještě oficiální tričko. Vše zabaleno v originálním dárkovém boxu.

MOTORKÁŘ – Mistrovství světa WorldSBK z první řady – VIP vstupenka & pit walk + dárek navíc: originální tričko Superbike racing.

Mistrovství světa superbiků v Mostě je vrcholem motoristické sezóny, kterou si nesmí nechat ujít žádný nadšený fanoušek motorsportu. A právě pro ty jsme připravili speciální dárkový balíček, který obsahuje VIP vstupenku a tričko Superbike racing.