Kdo si od 12. července do pátku 14. července koupí VIP-Gold vstupenku na mistrovství světa superbiků WorldSBK Czech Round (28-30/07) na Autodromu Most, bude automaticky zařazen do slosovaní o exkluzivní vstup na grid a bude tak moct zažít jedinečnou atmosféru těsně před startem přímo mezi závodníky na startovním roštu. Tak neváhejte a nakupujte!

Link na vstupenky: https://www.autodrom-most.cz/cz/vstupenky-worldsbk-2023/