Autodrom obhájil licenci závodní dráhy na další tři roky

Inspektor Mezinárodní automobilové federace (FIA) udělil závodní dráze mosteckého autodromu licenci na období dalších tří let.

Okruh tak splňuje všechna potřebná kritéria FIA pro pořádání GT Series, WTCC, TCR International Series, evropský šampionát okruhových tahačů, závodů Formule 3 či závody všech historických monopostů F1 až do roku 1985. „Můžeme tak dráhu využívat při všech naplánovaných závodech a komerčních i nekomerčních akcích až do 20. března 2020,“ potvrdil sportovní ředitel společnosti AUTODROM MOST Michal Marek.

Inspektor Uwe Frumolt začátkem tohoto týdne nejprve ověřil, zda společnost splnila všechna nařízení z poslední kontroly. „To se nám podařilo. Loni a začátkem letošního roku jsme postupně instalovali ochranný plot na boxovou zeď, vyměnili startovací zařízení a aplikovali bezpečnostní opatření na úseku číslo 9,“ vyjmenoval Michal Marek.

Kontrola okruhu a paddocku před udělením licence je podle něj velmi důkladná a zahrnuje veškeré zařízení a objekty nacházející se na autodromu. „Týká se opravdu čehokoli, a to včetně počtu záchodů a sprch,“ vysvětlil sportovní ředitel.

Velký závodní okruh s jednadvaceti zatáčkami měří 4 212 metrů, dráha je široká od 12 do 15 metrů. Nejdelší rovina měří 803 metrů, nejkratší pak 150 metrů. Držitelem traťového rekordu je Němec Stefan Mücke, který v roce 2009 s vozem Mercedes Benz C-Klasse DTM dosáhl času na jedno kolo 1:25,610 minuty. Autodrom disponuje také malým závodním okruhem, který je součástí výcvikového areálu polygon. Vznikl v sousedství autodromu, s nímž je přímo propojen.