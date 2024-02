Autodrom představuje plán akcí – vrcholem budou opět superbiky

Vrcholem mostecké sezóny bude v příštím roce už počtvrté mistrovství světa superbiků, které se mezi fanoušky těší stále vzrůstající oblibě. V kalendáři na příští rok najdeme samozřejmě i tradiční mistrovství Evropy okruhových tahačů Czech Truck Prix a mezi top tři akce sezóny se letos zařadil automobilový festival The Most CLASSIC.

Mostecký autodrom si pro fanoušky motorsportu přichystal na sezónu 2024 opět pestrou směsici podniků, které nabídnou světovou show, rodinnou zábavu i aktivní propojení fanoušků autodromu a klasických automobilů.

Největší českou událostí příštího léta v oblasti motorsportu bude již počtvrté mistrovství světa superbiků WorldSBK, které letos přilákalo 54 tisíc návštěvníků, což bylo skoro o třetinu více než loni. Obliba plyne nejen z atraktivního konceptu celé série založené na velké interakci s diváky, ale i z nebývale vyrovnaného startovního pole a dramatických soubojů. „Už minulý rok jsme rozdělili vstupné na divácký svah a závodní paddock, což nám umožnilo zpřístupnit superbiky ještě širšímu publiku. Zhruba 40 % diváků využilo dostupnějších vstupenek a sledovalo WorldSBK z diváckého svahu. Výši i systém vstupného na příští rok zachováme ve stejném režimu a prodej spouštíme již nyní, aby mohli fanoušci využít vstupenky i jako vánoční dárek pro své blízké,“ uvádí Josef Zajíček, předseda představenstva společnosti Autodrom Most. S mosteckým šampionátem superbiků se pro příští rok kvůli Olympijským hrám pojí posun termínu, který byl stanoven na 19. –21. 7. „Díky Olympiádě vznikne v areálu Mosteckého jezera Olympijský park, jehož zázemí a kapacity včetně parkoviště budou moct využít i návštěvníci WorldSBK. Měli bychom tak být maximálně připraveni na očekávaný velký nápor fanoušků,“ popisuje probíhající jednání s městem o synergii obou podniků Josef Zajíček.

Druhý nejnavštěvovanější mostecký podnik, mistrovství Evropy okruhových tahačů – Czech Truck Prix & NASCAR se pojede opět ve svém tradičním termínu, kterým je poslední prázdninový víkend 30. 8.–1. 9. Na závodní dráze se utkají okruhové trucky, ale i vozy evropské série NASCAR a další doprovodné série. Akce si klade za cíl nabídnout zábavu celé rodině a tomu se nově přizpůsobilo i vstupné (v rámci rodinné vstupenky je dítě zdarma) a doprovodný program, který nabídne množství atrakcí. „Chceme přilákat rodiny a Czech Truck Prix bylo vždycky spjaté s bohatým doprovodným programem. Máme Truck Fest, letos diváci viděli například vystoupení Libora Podmola a pro příští rok chceme nabídnout další rodinné atrakce, které budou v rámci vstupného zdarma,“ láká Josef Zajíček.

Mezi nepřehlédnutelné stálice mosteckého kalendáře se letos zařadil automobilový festival The Most CLASSIC, který kombinuje závody, výstavu a setkání historických automobilů. V letošním roce mohlo bezmála 10 tisíc návštěvníků obdivovat k pěti stovkám historických vozidel všech kategorií. V roce 2024 se v kalendáři přesouvá na dřívější termín 27.–29. 9. a organizátoři plánují pro účastníky z řad široké veřejnosti nabídnout více času k jízdám na velkém okruhu. Nebudou však chybět ani závodní vozy a soutěžní jízdy. „Pracujeme na tom, aby se The Most CLASSIC postupně rozvinul v opravdu velký automobilový svátek, kde se budou setkávat jak majitelé, sběratelé a kluby historických automobilů, tak fanoušci a veřejnost. Jsme přední český závodní okruh a chceme všem nabídnout možnosti, které celý areál nabízí,“ popisuje Josef Zajíček, který sám vlastní několik veteránů.

V mosteckém kalendáři na příští sezónu pak najdeme řadu dalších sportovních akcí jako například automobilový FIA CEZ a ESET Cup, mezinárodní mistrovství Německa motocyklů IDM, nebo Autoshow a Den bezpečnosti, které tradičně uzavírají sezónu autodromu.

Během zimy pak budou na autodromu probíhat další práce. Vedle běžné údržby to budou především o bezpečnostní vylepšení.„V zásadě jde o rekonstrukci a úpravu únikových zón v zatáčkách T16 a T17. Dále plánujeme úpravu nájezdu v zatáčce T1 pro zvýšení bezpečnosti při brzdění motorek. Úpravu obrubníků v zatáčce T3, odvodnění a zahájíme první fázi výstavby svodidel v zadní části okruhu. Dále proběhnou úpravy na řídící věži, rozšíření radiových frekvencí a neustále vylepšujeme i námi navržený dohledový systém kamer. V neposlední řadě se rozběhly projekční práce na novém medical centru,“ vyjmenovává nejdůležitější úpravy Jindřich Hrneček, sportovní ředitel okruhu.

„Připravujeme se na WorldSBK Czech Round 2024 a jsme opravdu nadšeni, že se můžeme opět vrátit na mostecký autodrom. Tento kultovní okruh se rok, co rok osvědčuje jako skvělý hostitel WorldSBK, který přináší napínavé závody a nezapomenutelné okamžiky. Jedinečné uspořádání mosteckého autodromu a jeho snaha o neustálé zlepšení zážitků fanoušků z něj udělaly povinnou zastávku v kalendáři WorldSBK. Červencové načasování tohoto podniku, zasazeného do srdce léta, nabízí ideální příležitost pro skvělou dovolenou, která fanouškům umožní užít si jak špičkové závody, tak i okolí místa konání. Očekáváme další fantastický ročník, který bude i nadále podmaňovat fanoušky i jezdce.“ Gregorio Lavilla, výkonný ředitel WorldSBK

Hlavní podniky AUTODROM MOST 2024

19-21/04 Histo Cup

21-23/06 IDM – Mistrovství Německa silničních motocyklů

19-21/07 WorldSBK, Mistrovství světa superbiků

2-4/08 FIA CEZ a ESET Cup, Mistrovství ČR a střední Evropy v závodech automobilů (GT, TCR, F4)

4-11/08 Formula Student

30/08-1/09 Czech Truck Prix & NASCAR

27-29/09 The Most CLASSIC

27/10 AUTOSHOW & Den Bezpečnosti