Autodrom: Příští rok nabídneme divákům řadu novinek

Na řadu novinek se mohou těšit v příštím roce návštěvníci mosteckého autodromu. Novou sezonu obohatí několik premiér. Atraktivní podívanou bude bezesporu květnový závodní víkend historických automobilů. Nebudou mezi nimi chybět ani monoposty F1, jež se účastnily velkých cen do roku 1965.

Sezona 2017 zahrnuje devět stěžejních závodů, tedy o tři více než letos. Doplní je jako každým rokem řada dalších podniků, například Edda Cup, Carbonia Cup, vytrvalostní závod 6 hodin Le Most či závod v rallycrossu. Pro širokou veřejnost přichystal autodrom zahájení hlavní sezony na neděli 16. dubna v podobě už pátého pokračování oblíbených volných jízd s vlastním automobilem po závodní dráze The Most AUTOSHOW #5. Součástí všech závodů a akcí bude vždy bohatý a pestrý doprovodný program pro diváky. „Počet vlastních závodů nemusí být konečný. Máme rozjednáno ještě jedno želízko v ohni. Mohu zatím prozradit jen to, že na své by si přišli zejména milovníci rychlých motocyklů. Každý závodní víkend obsahuje navíc řadu velmi zajímavých vložených závodů. Kromě pokračování oblíbeného, letos obnoveného seriálu Octavia Cup, který se objeví v Mostě hned dvakrát, se diváci mohou těšit například na Porsche Platinum GT3 Cup Challenge, P 9 Challenge, Clio Cup CE nebo KIA Lotos Race. Všechny účastníky doplňkových závodů bychom měli znát do konce roku,“ upřesnil generální ředitel společnosti AUTODROM MOST Jiří Volovecký.

První velkou premiéru zažije autodrom o víkendu 12. až 14. května

Tento víkend bude patřit historikům. The Most Historic Grand Prix nabídne několik velmi zajímavých sérií závodů. Patří mezi ně FIA Lurany Trophy for Formula Junior Cars či Historic Grand Prix Cars Association (HGPCA) – souboje vozů velkých cen s motory vpředu z let 1930 – 1960 a vozů s motory vzadu z let 1961 – 1965. Podívanou na krásné naleštěné závodní veterány doplní cestovní vozy série Triumph Competition and British HTGT a také na mosteckém okruhu známé HAIGO, a to jak v kategorii historických cestovních vozů, tak i formulí.

•Víkend 2. a 3. června

Druhý ročník soutěže The Most RALLY #2. Bude součástí Rally sprint série vypsané Autoklubem ČR. Termín se tak posouvá z podzimu do pozdního jara, což přinese teplotní komfort pro týmy i fanoušky. I v tomto případě čeká fanoušky novinka. K rychlostním zkouškám v uzavřeném areálu polygonu totiž tentokrát přibydou i rychlostní zkoušky po komunikacích v okolí.

•Víkend 16. až 18. června

Autodrom přivítá závody automobilů a formulí zóny střední Evropy The Most FIA CARS CENTRAL Europe Challenge. Na okruhu v Mostě mají mnohaletou tradici.

•Víkend 14. až 16. července

Milovníci a fanoušci nadupaných motorek si přijdou na své při sledování soubojů The Most Alpe Adria, tedy stále populárnějšího šampionátu motocyklových závodů nejvyšší úrovně ve střední Evropě. V rámci seriálu se vyhodnocují i národní šampionáty zúčastněných zemí, a to České republiky, Slovenska, Polska, Rakouska, Chorvatska a Slovinska.

•Víkend 28. a 29. července

Po loňské premiéře se do Mostu vrací série DMV Grand Turismo Touring Car Cup pro cestovní vozy i GT speciály. Na okruhu se předvedou jezdci v silných a superrychlých vozech, jakými jsou Audi R8 LMS, Lamborghini Gallardo GT3, McLaren MP4-12 GT3, Porsche 997 GT3 Cup, Chrysler Viper GTS-R, Ferrari 488 GT3 nebo BMW M235i.

• Víkend 4. a 5. srpna

Areál mosteckého polygonu bude už potřetí patřit mezinárodním závodům formulí sestrojených univerzitními týmy z celého světa The Most Formula Student. Polygon se svým zázemím a tréninkovými moduly je ideálním místem setkávání těchto početných týmů studentů, které stojí za vývojem „miniformulí“, jež jsou poměrem váhy a výkonu srovnatelné s Formulí 1. Očekává se příjezd více než 800 studentů a jejich doprovodu.

•Víkend 16. až 18. srpna.

Vyznavači jednostopých vozidel určitě přivítají pohled na souboje jezdců z celé Evropy na historických silničních motocyklech The Most Historic Motorcycle Weekend. Seriál závodů organizuje spolek Klassik Motorsport.

•Víkend 1. až 3. září

Nejprestižnější a nejnavštěvovanější podnik každoročního kalendáře Czech Truck Prix. Závody evropského šampionátu okruhových tahačů European Truck Racing Championship (ETRC) zahalí tentokrát slavnostní háv. Truckeři v Mostě svedou totiž boje o vítězství už po pětadvacáté. Diváci se tak mohou těšit na pompézní doprovodný program, jehož součástí bude i premiérový Truck festival.

•Víkend 6. až 8. října

Pod názvem závodního víkendu The Most Grand Finale se skrývá evropský pohár cestovních vozů FIA European Touring Car Cup (ETCC). Mosteckou premiéru poháru okoření skutečnost, že autodrom je jeho poslední zastávkou v novém ročníku. Dají se tak očekávat líté souboje o celkové vítězství. Velkolepě pojatá víkendová slavnost zahrnuje i poslední závod sezony okruhového seriálu Octavia Cup. Jeho jezdci si to tak na severu Čech rovněž rozdají o konečné pořadí.