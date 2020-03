Autodrom přizpůsobil kurzy bezpečné jízdy podmínkám epidemie

Pandemie koronaviru si vyžádala řadu nadstandardních opatření, mezi ta nejdůležitější patří ta hygienická. Je třeba v co možné největší míře zabránit šíření viru. Pozadu nezůstala ani společnost AUTODROM MOST, pro niž je bezpečnost diváků, klientů, zákazníků i partnerů prioritou. Bez obav tak mohou být i účastníci populárních kurzů bezpečné jízdy na výcvikových plochách polygonu.

„Kurzy obnovíme, jakmile přestane platit omezený pohyb osob. Splňujeme totiž podmínku přítomnosti maximálně 30 osob na jednom místě. Navíc účastníky kurzu maximálně ochráníme,“ vysvětlila ředitelka polygonu společnosti AUTODROM MOST Veronika Raková.

Zaměstnanci autodromu nyní často odpovídají na dotazy motoristů, jak zabránit přenosu viru v kabině auta, nebo riziko alespoň minimalizovat. „Ať už je řidič ve voze sám, nebo se s někým střídá, je dobré všechny styčné plochy vydezinfikovat, a to především vnitřní i venkovní kliku, volant a řadicí páku. Toto opatření jsme aplikovali téměř okamžitě i v našich kurzech. Chráníme tak své klienty i instruktory. Doporučujeme používat i roušku na ústa a nos a také rukavice,“ upřesnila Raková.

Autodrom nabízí i možnost absolvovat kurz bezpečné jízdy ve výcvikovém voze, který klientovi zapůjčí. „I zde je prevence včetně maximální dezinfekce naprostou samozřejmostí. Současně jsme upravili i harmonogram a formu výuky, kdy jsme zkrátili teoretickou výuku na minimum a přenesli ji ven do našeho rozlehlého prostoru polygonu nebo z větší části do automobilu, kde každý účastník sedí ve svém vozidle sám a poslouchá pokyny instruktora pomocí vysílačky, samozřejmě rovněž vydezinfikované. Specialitou je forma občerstvení. Zajistili jsme balené potraviny, například bagety, které rozdáváme přímo do každého vozu. Auta jsou navíc vybavena vlastními bezpečnostními systémy proti průniku vnějšího vzduchu,“ vyjmenovala ředitelka.

Výcviková vozidla jsou také standardně vybavena kabinovým filtrem. Jeho úkolem je zamezit v co největší míře přítomnosti znečištěného vzduchu, který se do auta dostává při nástupu, a výstupu osob, netěsnostmi a také samozřejmě při jízdě, kdy vzduch do kabiny vozidla proudí ventilačním systémem.

„Kabinové filtry mají zajistit, aby řidiči a pasažéři vdechovali co možná nejmenší množství škodlivin z venkovního prostředí. Vzduch přiváděný ventilací do kabiny vozu obsahuje přibližně pětkrát více výfukových plynů, škodlivin a alergenů, než vzduch mimo vozovku. Kabinový filtr ventilačního systému tak tvoří jedinou a nejdůležitější bariéru mezi škodlivým ovzduším a posádkou vozu,“ doplnila Veronika Raková.

Upozornila ale, že žádný z kabinových filtrů není schopen ochránit posádku před viry. „Proto je důležitá dezinfekce. Můžeme použít například zařízení pro mikrobiologickou desinfekci interiéru. Ničí bakterie, viry, plísně. Po dezinfekci odborníci doporučují vyměnit kabinový filtr,“ dodala.