Autodrom se představil studentům na motoristické akci

Autodrom Most se zapojil do tradiční vzdělávací a motoristické akce Autosalon SPŠ Teplice, která se konala v areálu Střední průmyslové školy a na Benešově náměstí v Teplicích. Naše účast měla jasný cíl – přiblížit mladým lidem i veřejnosti zásadní principy bezpečné jízdy a ukázat roli Polygonu Most jako centra dopravního vzdělávání.

V rámci doprovodného programu připravila společnost tematické workshopy na téma bezpečné jízdy, které probíhaly přímo ve škole. Studenti SPŠ si tak mohli na vlastní kůži vyzkoušet, jak se připravují řidiči na krizové situace v reálném provozu – od správného držení volantu až po vyhodnocení rizikových situací.

Polygon Most, provozovaný Autodromem Most, hraje dlouhodobě klíčovou roli ve vzdělávání motoristů, profesionálních řidičů i mladých začátečníků. Nabízíme široké spektrum kurzů bezpečné jízdy, školení defenzivní jízdy, ekologického provozu nebo praktické přípravy pro nové řidiče. Účast na Autosalonu SPŠ tak byla přirozeným krokem k podpoře technického a dopravního vzdělávání v regionu.

Akce nabídla nejen výstavu závodních a osobních vozidel, ale také ukázky práce složek IZS, simulace dopravních nehod, technické soutěže či workshopy v oblasti IT a automobilových technologií.