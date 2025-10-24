Autodrom se rozloučí 25. října velkou AUTOSHOW

Mostecký Autodromu se rozloučí s letošní sezónou stylově. Na 25. října připravuje velkou Autoshow. Pro veřejnost otevře jak polygon, tak samotný okruh. Návštěvníci si budou moci vyzkoušet cvičné moduly, na nichž probíhají kurzy na polygonu, ale mohou si užít i svezení na závodní dráze v rámci autoshow. Vstup je zdarma.
Po celý den bude za spolupráce Nadace policistů a hasičů a Nadačního fondu Autodromu Most připravený zajímavý doprovodný program se složkami IZS. Na polygonu si můžete vyzkoušet ukázkové kurzy bezpečné jízdy s osobními vozy za 200 Kč, prohlédnout si výstavu složek IZ, ukázku policejních koňů, činnost psovodů a zásah proti pachateli včetně ukázky štěnat. Návštěvníci také uvidí policejní Ferarri, aktivní ukázky techniky a zásahů Policie ČR a hasičů, výstavu historických policejních vozů a Kia roadshow. Užít si budou moci testovací jízdy s novými modely, přičemž registrace na testovací jízdy probíhá na stánku Kia. Závodní dráha nabídne jízdy pro veřejnost za symbolickou cenu.
V rámci Dne bezpečnosti předá Nadační fond Autodromu Most šek s veškerým výtěžkem z prodeje nadačního kelímku zástupci Nadace policistů a hasičů. Přispět na dobrou věc mohou zakoupením kelímku ale i samotní návštěvníci.
Ukázkové kurzy bezpečné jízdy
Při ukázkových jízdách si návštěvníci vyzkouší kopec s kluznou plochou s rozjezdy, brzděním, průjezdem zatáčkou na kluzné ploše, vypozorováním rozdílu rovina-kopec, technikou vyhýbacího manévru vodním překážkám při rychlé jízdě do kopce a přirozeným smykem přední a zadní nápravy. Nebude chybět aquaplaning – brzdění za sucha, mokru, ledu a sněhu, slalom na suchu i mokru s vodními překážkami a nácvik krizového vyhýbání za rozdílných nepříznivých podmínek.
Zakoupený kupón opravňuje k jízdě jen jedním spolujezdcem. Není možné se za volantem měnit, v tomto případě je nutné zakoupit dva kupóny. Kurz trvá 60 minut. První začíná v 9 a poslední vyjíždí v 15 hodin. Pro zájemce s elektromobily je připravený slot od 13 do 14 hodin. Veškerý výtěžek z kurzu půjde na Nadační fond Autodromu Most. V rámci Autoshow je také možné zakoupení boxu za 2.500 Kč. Podrobné informace najdete na www.autodrom-most.cz nebo na e-m: benesova@autodrom-most.cz.