Autodrom se zapojil do projektu pro mladé začínající řidiče

Mladým začínajícím řidičům mostecký autodrom nabízí nově za zvýhodněnou cenu kurz bezpečné jízdy FOR TEEN, zahrnující teoretickou přípravu i praktický trénink zvládání krizových situací. Kurz je součástí projektu Ukaž, jak řídíš pro čerstvé absolventy autoškol ve věku od 18 do 24 let, který připravila Asociace center pro zdokonalovací výcvik řidičů Autoklubu ČR (AČR).

Projekt vychází ze skutečnosti, že nezkušení řidiči nemají po absolvování základního výcviku v autoškole a získání řidičského oprávnění dostatek zkušeností, zručnosti a bohužel často ani znalostí k řešení jak rutinních, tak i složitějších dopravních situací. Kurzy organizuje kromě autodromu dalších sedm center pro výuku bezpečné jízdy v Čechách i na Moravě.

Premiérový termín kurzu FOR TEEN v Mostě se uskuteční v sobotu 29. prosince. Čerství držitelé řidičského oprávnění skupiny B se mohou objednat prostřednictvím webových stránek autodromu most. Zjistí zároveň, co všechno je v učebně a na výcvikových plochách polygonu čeká. „Vzhledem k velmi výhodné ceně 2 890 korun předpokládáme, že o kurz bude mezi začínajícími řidiči výrazný zájem. S jeho objednáním by tedy neměl nikdo váhat,“ upozornila ředitelka polygonu společnosti AUTODROM MOST Veronika Raková.

Kurz se podle hlavního instruktora mosteckého autodromu Marka Kohoutka zaměřuje také na psychologické aspekty zvládání krizových situací. „Instruktor v teoretické části s klienty o probíraných tématech diskutuje, využívá také projekci krátkých tematických videoukázek. Praktická část se věnuje nácviku situací, které mohou řidiče v každodenním provozu potkat. Na cvičných plochách polygonu si mladí řidiči mohou natrénovat například krizové brzdění v různých rychlostech a na rozdílných površích, reakci vozidla při průjezdu prudkou zatáčkou či zvládnutí smyku,“ vyjmenoval.

Mostecký autodrom byl v letošním roce aktivní i v projektu Jedu s dobou pro řidiče a řidičky starší 65 let. Bezplatný vzdělávací program pro širokou aktivní motoristickou veřejnost seniorského věku rovněž iniciovala Asociace center pro zdokonalovací výcvik řidičů AČR. Autodrom byl jedním z nejvyhledávanějších center bezpečné jízdy mezi účastníky projektu. Od dubna do konce srpna absolvovalo kurzy bezpečné jízdy v osmi centrech přes 3000 seniorů, z toho 455 právě v Mostě.