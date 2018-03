Autodrom zahájí novou sezonu nedělní autoshow s bohatým programem

Už v neděli 25. března přivítá areál mosteckého autodromu návštěvníky při tradičním zahájení nové sezony The Most AUTOSHOW. Čeká je bohatý program s novinkou v podobě soutěže o co nejrychlejší zdolání slalomu mezi kuželi za volantem traktoru. Odstartuje zároveň čtvrtý ročník oblíbené soutěže amatérských jezdců The Most Challenge na velkém závodním okruhu, do něhož se mohou zapojit v případě zájmu i účastníci populárních volných jízd po dráze vlastním vozem. Celodenní program začíná v 09:00, končí v 18:00 hodin. Vstup a parkování v areálu autodromu je bezplatné.

Kolegové, přátelé a fanoušci v neděli také zavzpomínají na výraznou osobnost tuzemského motoristického sportu Gerharda Ittnera, který loni podlehl dlouhé nemoci. Bývalý sportovní ředitel autodromu byl velmi aktivní. Kromě své srdeční záležitosti – mosteckého autodromu – působil i v mnoha dalších funkcích. Jako dlouholetý významný licencovaný činovník federace automobilového i motocyklového sportu, člene silniční komise FIM Europe, předseda silniční komise Federace motocyklového sportu AČR, sportovní komisař a předseda komise závodů na okruzích Federace automobilového sportu AČR.

V tiskovém středisku v paddocku autodromu připomene působení Gerharda Ittnera na autodromu řada fotografií. „Poslední jízda v závěru autoshow bude patřit čestnému kolu za našeho kamaráda, který je legendou mosteckého okruhu. Pro některé z nás byl dobrým učitelem a velkým vzorem. Budeme rádi, pokud se návštěvníci k tomuto pietnímu vzpomínkovému aktu připojí,“ uvedl sportovní ředitel společnosti AUTODROM MOST Michal Marek.

Návštěvníci autoshow si mohou vychutnat i adrenalinový zážitek z taxijízdy po okruhu v závodním speciálu, v němž je proveze zkušený jezdec. Organizátoři lákají také na stále oblíbenější LOUDA CUP. Jde o jednokolový netradičně pojatý závod s tenisovým míčkem v košíčku na přední kapotě vlastního vozu, jehož výherce získá zajímavou cenu. Jede se v době polední pauzy.

Organizátoři nezapomínají ani na nejmenší návštěvníky. Vyřádit se mohou ve skákacím hradu. K dispozici budou mít i dětské dopravní hřiště, kde jim zdarma zapůjčí kola či koloběžky a také přilby.