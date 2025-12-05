Barbora předá světlo… Mostečany čeká nabitý víkend

O prvním prosincovém víkendu Most ožije mikulášskými oslavami, sportovními souboji i pekelnou show. Děti se mohou těšit na Mikuláše v knihovně, středisku volného času, mosteckém muzeu i v tradiční Mikulášské tramvaji. Sportovní nadšence přiláká mezinárodní turnaj Christmas Cup v kickboxu, který zaplní mosteckou sportovní halu. A v neděli uzavře víkend velkolepá Krampus show na 1. náměstí, kde se představí čerti v celé své démonické kráse.
PÁTEK 5. PROSINCE
Mikulášská tramvaj
Od 13:42 do 18:37
Svezte se Mikulášskou tramvají s Mikulášem, čertem i andělem.
Mikuláš s kouzelnou školkou
1. náměstí
Od 15:00 do 15:45
Kouzelná školka přijede do Mostu na vánoční trhy.
Mikuláš v knihovně
Knihovna Most
Od 16:00 hodin
Přijďte na vánoční dílničky, kde děti mohou vyrábět různé drobnosti. Navíc na děti bude čekat Mikuláš, čert i anděl, kterým odvážné děti mohou zazpívat, zatancovat nebo zarecitovat básničku.
Mikulášská nadílka pro děti v SVČ
Středisko volného času
Od 16:00 do 19:00 hodin
Mikulášská nadílka probíhá individuálně a je nutné si předem zamluvit čas nadílky. Vstupné 50 Kč/dítě.
Světlo sv. Barbory
1. náměstí
Od 17:30 do 18:00 hodin
Tradiční hornický průvod, při kterém svatá Barbora, patronka horníků, předá světlo primátorovi.
Uriah Heep Revival
Rokáč Vinohrady
Od 20:00 hodin
Užijte si největší hity legendární skupiny Uriah Heep v podání nejlepšího revivalu.
SOBOTA 6. PROSINCE
Den svatého Mikuláše a flerjarmark
Oblastní muzeum a galerie Most
Od 13:00 do 18:00 hodin
Užijte si den s hudbou, jarmarkem a hlavně Mikulášem. Kromě Mikuláše budou čekat i andělé na chůdách.
Morčata na útěku
Nový obzor
Od 19:00 hodin
Brněnská kapela Morčata na útěku přináší svojí hudební show do Mostu.
Christmas Cup
Sportovní hala Most
Od 9:00 hodin
Mezinárodní turnaj v kickboxu v mostecké sportovní hale. Vstupné 150 Kč. Podpořte své favority.
NEDĚLE 7. PROSINCE
Čertovská show – průvod peklem
1. náměstí
Od 17:00 hodin
Krampus čerti se vracejí do Mostu se svou pekelnou show pro malé i velké diváky.
Vánoční koncert Big Bandu Zdenka Tölga s hostem Janem Smigmatorem
Městské divadlo v Mostě
Od 19:00 hodin
Velký vánoční koncert v podání Big Bandu Zdenka Tölga, který bude doprovázet jazzový a swingový zpěvák Jan Smigmator