Běh kolem jezera Most VIRTUÁLNĚ

Vzhledem k současné epidemiologické situaci v ČR a s ní souvisejícími nařízeními je organizátor závodu BĚH KOLEM JEZERA MOST Petr Pabišta nucen změnit podobu závodu. V žádném případě se závod nebude posouvat, protože není kam. Nebude se ani rušit.

NFORMACE k současné podobě závodu

Běh proběhne ve virtuální podobě, jako některé závody na jaře. Přihlášení závodníci si v době od 28.10. do 8.11. zaběhnou zvolenou trasu / velký nebo malý okruh/ a výsledný čas s délkou trasy zašlou na níže uvedené kontakty. Pokud nebudou moci proběhnout trasu u jezera, mohou zvolit obdobnou v odpovídající délce svého okruhu.

Po 8.11. agentura Stopnito provede vyhodnocení výsledků a následně budou vítězové jednotlivých kategorií /vždy první 3 v pořadí/ pozváni na oficiální vyhlášení výsledků. / místo a čas bude upřesněno/. Pokud se nebudou moci zúčastnit, budou jim ceny doručeny buď osobně pořadatelem nebo poštou.

Aby se zachovala alespoň trochu atmosféra závodu, bude 28.10. u jezera vyznačena trasa obou okruhů. Kdo bude chtít, může dorazit od 9:30 do 12:00 hodin a „závod“ si zaběhnout individuálně bez čipu. Vyznačení trasy zůstane až do 1.11. a ještě 31.10. od 10:00 do 12:00 hodin.

Po tyto dva dny obdrží závodníci na místě „ startovní balíček“, ve kterém bude číslo, voda a tyčinka, dárek v podobě multifunkčního šátku, resp. nákrčníku a po doběhu a předání času i finisher medaili. Závodníci, kteří trať zaběhnou v jiný termín, obdrží balíček i s medailí po zaslání času na předávacím místě / místo a čas ještě určím/.

Tyto informace jsou pouze pro přihlášené běžce. Registrace stále běží a bude ukončena 26.10. 2020.

Pokud by došlo k rozvolnění volného pohybu osob na 20 a více, proběhne závod ve standardní podobě, pouze by se startovalo ve vlnách. „Věřte mi, závod je má srdeční záležitost a takovéto změny nedělám vůbec rád. Zvlášť, když od letoška je jezero volně přístupné a naskýtá se mnoho dalších aktivit, jak doplnit samotný běh. Jsem z toho velmi smutný stejně jako většina z vás. Nezbývá, než tento covidový rok ve zdraví přežít a hledět do budoucnosti s nadějí,“ říká Petr Pabišta.

Kontakty pro zasílání časů:

petrpabista@seznam.cz