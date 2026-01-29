Během zbraňové amnestie byl Policii ČR v Ústeckém kraji odevzán samopal, který se jen tak nevidí

Na Chomutovsku byl odevzdán ojedinělý samopal, který se jen tak nevidí. Jedná se o samopal německé výroby Vollmer-Erma EMP, ráže 9 mm Luger, tento model se vyráběl v rozmezí let 1925 až 1940. Zbraň používaly policejní složky a speciální vojenské jednotky. Výhoda zbraně byla v tom, že měla zásobník z boku, takže byla lépe využitelná ke střelbě v leže. Hodnota zbraně nelze určit, záleží na číslování zbraně, jejím technickém stavu (značení zbraně, rez, funkčnosti) a dalších věcech. Cena znehodnocené zbraně se pohybuje okolo 24.000,-Kč.
Podle Pavly Kofrové z Oddělení tisku a prevence KŘP Ústeckého kraje Během zbraňové amnestie odevzdali lidé v Ústeckém kraji od začátku roku do konce ledna 57 kusů zbraní, 228 kusů střeliva a dva kusy munice. „Co se týká zbraní, může je držitel odevzdat na kterékoliv služebně policie. Policisté však oporučují maximální opatrnost, zejména v případě munice a výbušnin. Granáty, miny a další výbušniny by měli nahlásit na tísňovou linku 158. Policisté přijedou, vše zadokumentují, zkonzultují situaci s pyrotechniky a pyrotechnik si výbušninu buď převezme, nebo určí další postup,“ sdělila Pavla Kofrová.
Zbraňová amnestie byla v ČR před letošním rokem vyhlášena pětkrát, při poslední v roce 2021 lidé odevzdali nebo si nechali zaregistrovat téměř 3700 zbraní a 133 000 kusů střeliva. Odevzdané zbraně a střelivo prozkoumají odborníci. Ověří, zda zbraně nebyly použité ke spáchání trestného činu. Pokud se souvislost neprokáže a zbraň nebude v pátrání, může si osoba do šesti měsíců požádat o vydání potřebných dokladů, které ji opravňují k držení zbraně.