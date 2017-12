Benzina nabízí vánoční edici Tank karty EASY

Benzina, největší síť čerpacích stanic v České republice, připravila pro řidiče vánoční překvapení. Speciální edice Tank Karty EASY s vánočními motivy, kterou je možné nabít na libovolnou částku, udělá radost každému řidiči. Karty jsou k dispozici na všech čerpacích stanicích Benziny a díky vstřícné otevírací době ji lidé na většině stanic mohou koupit doslova pár minut před Štědrým večerem. Pro ty, kdo shání dárky na poslední chvíli, je Tank Karta EASY ideální volbou. Držitel karty ušetří při nákupu paliva 1 Kč na litr.

Podle průzkumu společnosti OMG Research má zkušenosti s nákupem dárků na poslední chvíli, tedy týden před Vánoci a později, 85 % Čechů. Mezi vysokoškoláky je to dokonce 94 %. Více než polovina z nás už někdy sháněla dárky doslova za pět minut dvanáct – tedy v posledních 48 hodinách před Štědrým dnem.

Z průzkumu vyplývá, že čerpací stanice patří po nákupních centrech, drobných kamenných prodejnách a vánočních trzích mezi místa, kde lidé nakupují na poslední chvíli nejčastěji. Lidé zde pak typicky vybírají alkohol, sladkosti nebo dálniční známky. Dotazovaní by uvítali širší výběr kosmetiky nebo voucherů na palivo či služby. A právě voucherem je inspirovaná Tank Karta EASY, ačkoliv nabízí mnohem více benefitů než jen běžná poukázka. „Občas se stane, že nemáme úplně představu o tom, co koupit svým blízkým k Vánocům. Proto jsme vytvořili tuto dárkovou kartu, která je zároveň hodnotným dárkem pro celou rodinu. Když už se někomu stane, že prostě musí koupit dárek na poslední chvíli na čerpací stanici, chceme, aby mohl darovat něco pěkného, co nebude působit lacině a bude využitelné pro každého,“ vysvětluje Agnieszka Bobrukiewicz, vedoucí odboru marketingu Benziny. Kartu lze nabít na libovolnou částku a obdarovaný s ní pak může na čerpací stanici platit za cokoliv. Kromě toho, že karta pěkně vypadá, také šetří peněženku. Oproti totemovým cenám s ní člověk ušetří při nákupu paliva až korunu na litr.