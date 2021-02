Benzina ORLEN míří do měst

Benzina ORLEN expanduje se svým konceptem rychlého občerstvení Stop Cafe z čerpacích stanic do tradičních kamenných prodejen v centrech měst. Svůj první obchod otevřela v pražském Karlíně v Thámově ulici přímo u stanice metra Křižíkova. Nabídce dominuje široký sortiment potravin a rychlého občerstvení v čele s výběrovou kávou a oblíbenými hot dogy. V průběhu roku chce Benzina ORLEN v Praze otevřít další dvě pobočky a následně expandovat do dalších měst.

„Jsme dlouholetým lídrem českého trhu a srdeční volbou českých motoristů. Nabízíme perfektní paliva, skvělý servis, inovativní služby a stále oblíbenější občerstvení. Stejně jako naše mateřská skupina ORLEN jsme se proto rozhodli zúročit naše zkušenosti také mimo oblast čerpacích stanic. Značka Stop Cafe je mezi našimi zákazníky dobře známá a vyhledávaná. Vstup do segmentu tradičních kamenných prodejen je tak logickým krokem, abychom se ještě více přiblížili našim zákazníkům a doprovázeli je na jejich cestách do práce či za odpočinkem, i když zrovna nesedí za volantem. V moderní prodejně Stop Cafe zákaznici najdou rozsáhlý sortiment potravin včetně oblíbených produktů z našich čerpacích stanic a zároveň se budou moci posilnit naši skvělou kávou a občerstvením. Pevně věřím, že se tento model setká s úspěchem a budeme dále expandovat,“ uvedl Tomasz Wiatrak, generální ředitel skupiny ORLEN Unipetrol, do které patří i Benzina ORLEN.

Občerstvení gastronomického konceptu Stop Cafe se v Česku poprvé objevilo v roce 2010. Nyní je dostupné již na 313 z celkových 419 čerpacích stanic Benzina ORLEN. Stále větší popularitu získává díky pestré kuchyni, která nabízí široký sortiment od tradičních pokrmů až po mezinárodní kuchyni. Myslí také na trend zdravé výživy a v jídelníčku najdou své i vegetariáni. „Právě občerstvení je pro nás nejrychleji rostoucím segmentem, jehož objem prodeje od roku 2012 vzrostl o více než 300 %. Klíčová je pro nás kvalita surovin i postup přípravy pokrmů. Našim klíčovým produktem je fair trade káva namíchaná podle unikátní receptury v Belgii. Nabídku našeho rychlého občerstvení Stop Cafe neustále rozšiřujeme a i zákazníci v Karlíně se mohou těšit nejen na oblíbené hot dogy, které dokonale znají z našich čerpacích stanic. V našem sortimentu najdou také čerstvé pečivo a bagety, saláty či různé druhy dezertů,“ dodává Marek Zouvala, ředitel sítě čerpacích stanic Benzina ORLEN.

V sortimentu základních potravin prodejny Stop Cafe nechybí pečivo, čerstvě balené bagety a toasty, dezerty, sladkosti, pochutiny či nealkoholické a alkoholické nápoje. K dispozici jsou rovněž tabákové výrobky i alternativy pro kuřáky jako jsou elektronické cigarety a zahřívaný tabák.

Prodejna Stop Cafe je uzpůsobena na rychlý nákup. Platbu za kávu je možné provést přímo na kávovaru prostřednictvím platebních karet. K platbě na pokladnách mohou zákazníci stejně jako na čerpacích stanicích využívat vlastní tankovací karty Benzina ORLEN – Tankarta Easy. Kromě toho mohou těžit rovněž z výhod věrnostního programu, který je dostupný prostřednictvím mobilní aplikace „Benzina aplikace“. K platbě veškerých potravin i občerstvení mohou využít rovněž stravenkové karty společností Sodexo, Edenred (Ticket), Up (Chéque Déjeuner), Lidl a Benefitka. Platby se nevztahují na nepotravinové zboží, tedy na ostatní doplňkový prodej.