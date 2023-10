BERENIKA PEŠTOVÁ: KNIHA „ZRUŠTE RODINU“ JE HNUS!

„Vím o té knize. Nečetla jsem jí a číst ji ani nebudu, protože jde o naprostou šílenost. Chápu, že spisovatel se potřebuje zviditelnit. Že ale tuto knihu podpořilo ministerstvo kultury, potažmo je nedobrovolně podporovaná daňovými poplatníky, to považuji za naprostý vrchol! Naše ministerstva se zřejmě začínají předhánět, které podpoří větší absurditu. Ministr Baxa má tímto počinem zřejmě v plánu likvidaci tradiční rodiny. Místo této fantasmagorie, by měl raději podporovat pravý opak a to, že děti potřebují oba milující rodiče a pokud možno zázemí v láskyplné a normálně fungující rodině. Co dalšího, co funguje a je ještě normální, bude potřeba zlikvidovat? Ministerstvo by mělo spíš mělo finančně podpořit zrušení této knihy. Je to hnus, ohromný hnus!“