Berenika Peštová: „Zveřejňování platů? Absurdní nařízení!“

Ptáte se poslankyně Parlamentu ČR Bereniky Peštové (ANO)

Evropská unie připravuje jakousi Digitální identitu evropského občana a digitální peněženku. O co se jedná?

Co si myslíte o povinném na zveřejňování výše platů, které chce do zákoníku práce začlenit Brusel?

Pokud se týká první otázky, digitální identita má, zjednodušeně řečeno, sloužit k digitálnímu prokázání nebo ověření totožnosti občana. Je to ale pouze další nástroj, jak se dostat lidem do soukromí. Podívejme se na negativa, která chystané nařízení přinese. Díky této metodě bude možné sledovat doslova každý náš krok. EU přestává naprosto respektovat právo lidí na anonymitu, soukromí a svobodu a vymýšlí, jak je legálně špehovat a mít je pod kontrolou. K digitální identitě evropského občana se vyjadřují negativně i mnozí odborníci na ochranu soukromí a kybernetickou bezpečnost. Před nevýhodami chystané legislativy varovali evropské úředníky dokonce písemně. Pokud se týká povinného zveřejňování platů, domnívám se, že bruselská vláda se snaží odpoutat pozornost a zlobu od sebe a přenést ji mezi lidi. Nařízení zkomplikuje život firmám a přinese rozbroje na pracovišti. Podle mého názoru se jedná o absurdní nařízení, které nás vrací o třicet let zpátky. Pokud vím, tato směrnice by měla začít platit nejdříve v roce 2025, což mi připomíná, že volby do Evropského parlamentu jsou příští rok. V nich mohou občané jasně dát najevo svůj postoj k současné Evropské Unii a vybrat si takové zástupce, kteří budou mít mandát a hlavně odvahu říkat evropským nesmyslům NE! Vzpomeňme na nedávnou hysterii s nařízením EU o ochraně osobních údajů, tak zvané GDPR. Bude mít vůbec ještě nějaký význam?