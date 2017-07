Běžci, hlaste se na chomutovský půlmaraton

Chomutov v létě uspořádá městský půlmaraton. Trasa povede všemi atraktivními místy města, včetně Podkrušnohorského zooparku nebo Kamencového jezera.

Chomutovský půlmaraton je naplánován na 5. srpna. Unikátní závod odstartuje z náměstí. Běžci se podívají také do Podkrušnohorského zooparku, do areálu Kamencového jezera, do skanzenu Stará Ves, ke sportovištím na Zadních Vinohradech i do Bezručova údolí.

Méně zdatní běžci mohou trasu půlmaratonu zdolat ve štafetovém trojčlenném týmu. V historickém centru, kde bude start i cíl závodu, budou navíc probíhat závody dětí a bohatý doprovodný program. Město očekává, že zájemců, kteří se půlmaratonu zúčastní, budou stovky.

Všichni, kteří by se chtěli chomutovského půlmaratonu zúčastnit, brzy najdou bližší informace na www.chomutovskypulmaraton.cz. Půlmaraton je běžecký závod na vzdálenost 21,1 kilometrů, což je polovina délky maratonského běhu. Běhá se mimo dráhu, po silnicích nebo cestách.