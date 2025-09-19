Bezpečnostní rada Ústeckého kraje hodnotila první pololetí roku 2025

Na krajském úřadě se uskutečnilo další jednání Bezpečnostní rady Ústeckého kraje. Zástupci složek integrovaného záchranného systému na něm představili především výsledky své činnosti za první pololetí letošního roku.
Členové rady projednali mimo jiné zprávu o situaci v oblasti veřejného pořádku a vnitřní bezpečnosti na území kraje, informace o činnosti Zdravotnické záchranné služby Ústeckého kraje a také zprávu o plnění plánu cvičení složek integrovaného záchranného systému a orgánů krizového řízení.
Vedle standardních bodů se rada věnovala i aktuální situaci na skládce CELIO a vyhodnocení červencového blackoutu, včetně úkolů, které z této mimořádné události vyplynuly.