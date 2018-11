Black Friday v Rokáči Vinohrady

Po vzoru okolních supermarketů, hypermarketů a jiných masových kulturních středisek, proběhne tento pátek 30. listopadu i v mosteckém Rokáči Black Friday.

Bude ale trochu jiný, než byste čekali. Po roce se do Rokáče Vinohrady vrací olomoucká parta BLACK SABBATH DIO TRIBUTE. Je to skupina pěti muzikantů z Olomouckého kraje v projektu s výběrem nejznámějších skladeb hudební formace Black Sabbath s legendárním frontmanem Ronnie James Diem (Heaven and Hell). Hlavním záměrem je co nejvěrněji naživo připomenout jejich slavné období a fanouškům (i sobě) vytvořit příjemný a nezapomenutelný zážitek se vzpomínkou na tohoto nejslavnějšího amerického metalového zpěváka s italskými kořeny, který ve věku nedožitých 68 let podlehl těžké nemoci. Těšit se samozřejmě můžete i na písně jeho kapely DIO. V programu nechybí ukázka zpěváků Ozzy Osbourna, Tony Martina a Glenna Hughese. Do mosteckého Rokáče si připravili dvě nové skladby – „The Temple Of The King“ (RAINBOW) a „I Witness“ (TONY MARTIN). Začátek je ve 21 hodin.